Дом на 176 квартир ввели в эксплуатацию в Лосиноостровском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Лосиноостровском районе Москвы ввели в эксплуатацию дом на 176 квартир, построенный по программе реновации. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Общая площадь объекта составляет 17 тысяч "квадратов". Он располагается на Тайнинской улице.

"По результатам итоговой проверки сотрудники Мосгосстройнадзора оформили заключение о соответствии дома утвержденной проектной документации, а затем выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

В новостройке предусмотрены 32 однокомнатные, 112 двухкомнатные и 32 трехкомнатные квартиры. Участники программы реновации получат их в собственность с улучшенной отделкой.

Территория дома оборудована системой видеонаблюдения, контроль за порядком будет осуществлять пост охраны. Прилегающее к новостройке уличное пространство благоустроили: высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники.

Войстратенко добавил, что за время строительства объекта специалисты Мосгосстройнадзора проверили его десять раз. Это делалось с целью оценки качества работ и используемых материалов.

До этого в Люблине передали под заселение 11-ю новостройку по программе реновации. Сейчас в районе расселяют 32 дома из 152 запланированных. Новое жилье по программе реновации получат 29,7 тысячи жителей района.



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