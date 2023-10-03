Одиннадцатую новостройку по программе реновации передали под заселение в Люблине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Люблино передали под заселение по программе реновации 11-ю новостройку. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Жителями новостройки станут москвичи, имеющие квартиры в первом и втором корпусах дома № 16 и дома № 18/13 на проспекте 40 лет Октября. Их известили о начале процесса переселения рассылкой писем.

"Дом располагается в квартале с развитой социально-бытовой инфраструктурой – рядом находятся несколько школ, множество магазинов, остановка общественного транспорта. Ближайшая станция метро – "Люблино", также рядом расположена платформа Депо второго Московского центрального диаметра", – цитируют Левкина на портале мэра и правительства Москвы.

До этого в Люблине передали под заселение 10 домов, построенных по программе реновации. Еще семь находятся на стадии строительства.

Сейчас в районе расселяют 32 дома из 152 запланированных. Новое жилье по программе реновации получат 29,7 тысячи человек, проживающих в Люблине.

До этого в Дмитровской районе города по программе реновации передали под заселение пятую новостройку. В нее переедут свыше 320 горожан, которые жили на Долгопрудной улице, доме 8, корпусах 1, 2. Всего в программу реновации в этом районе включено 55 домов.



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