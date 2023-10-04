Последние старые дома начали расселять по программе реновации в Южном Медведкове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Южное Медведково начали расселять два последних старых дома по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Жители домов № 20 и 24 в проезде Дежнева переедут в новостройку на улице Молодцова. Она стала шестой, переданной в районе под заселение по программе реновации.

"Планы по переселению жителей в районе выполнены на 100%: все дома, входящие в программу, расселяются или уже расселены", – цитируют Левкина на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что письма с предложениями переехать в новый дом жители получили в конце сентября. Осмотр квартир в новостройке начался 2 октября.

С начала реализации программы реновации в Южном Медведкове новое жилье получили около 1,7 тысячи человек. Всего в новостройки переедут около 2 тысяч жителей.

До этого в Люблине передали под заселение 11-ю новостройку по программе реновации. Сейчас в районе расселяют 32 дома из 152 запланированных. Новое жилье по программе реновации получат 29,7 тысячи жителей района.



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