Почти 300 участников программы реновации начали переезд на Анненской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 300 участников программы реновации переезжают в новостройку в районе Марьина Роща на северо-востоке Москвы по адресу улица Анненская, дом 6. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

"К переселению в новостройку приступили еще свыше 290 жителей домов 5 и 7, корпуса 1 и 2, и дома 9, расположенных на Анненской улице", – передает портал мэра и правительства Москвы слова Левкина.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что все жильцы четырех старых домов 29 сентября получили уведомления с предложениями равнозначных квартир в новом доме.

По его словам, с 2 октября москвичи начали осматривать свое новое жилье. Он напомнил, что на mos.ru работает сервис "Помощь при переезде в рамках программы реновации", который помогает москвичам с полной учетной записью записаться на осмотр квартиры и подписать договор с выбором даты и времени, а также загрузить необходимые документы онлайн.

В указанной новостройке располагаются 144 квартиры, в которых создана современная планировка, отделка, соответствующая стандартам программы реновации. В доме на Анненской улице паркинг для автомобилей находится на подземном уровне. Кроме того, дом и прилегающую благоустроенную территорию обустроили для передвижения маломобильных граждан. На первом этаже здания расположили центр информирования по переселению.

В столичном районе Марьина Роща по реновации планируется расселить 24 дома. В связи с этим новое жилье получат 3,9 тысячи москвичей. В настоящее время в Марьиной Роще новыми квартирами обзавелись 520 человек.

Всего в указанном районе утверждено восемь стартовых площадок по реновации, на четырех из которых уже построили и передали под заселение дома. В настоящее время специалисты возводят один дом и проектируют две новостройки. Еще на один жилой объект оформлена градостроительная документация.

Немногим ранее Левкин рассказал, что в столичном районе Люблино передали под заселение по программе реновации 11-ю новостройку. Жителями новостройки станут москвичи, имеющие квартиры в первом и втором корпусах дома № 16 и дома № 18/13 на проспекте 40 лет Октября.

Отмечалось, что в настоящее время в Люблине расселяют 32 дома из 152 запланированных. Новое жилье по программе реновации получат 29,7 тысячи человек, проживающих в Люблине.

Почти 250 домов вошли в программу реновации в ТиНАО