В Метрогородке жители 12 старых пятиэтажек переедут в новое жилье

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В новый дом по программе реновации на Открытом шоссе переселят более 2 тысяч жителей старых пятиэтажных домов. По словам руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина, дом в районе Метрогородок был спроектирован и построен при помощи технологии информационного моделирования.

"Апробация ТИМ-технологий на пилотных объектах – один из важных шагов не только к централизованному применению информационного моделирования в Москве, но и к формированию единого информационного городского пространства", – сказал Левкин.

В новостройку на северо-востоке Москвы в несколько этапов переедут жители 12 пятиэтажных домов 1959–1964 годов постройки, расположенных на улице Николая Химушина и на Открытом шоссе. Жители 2-го корпуса дома 26 на Открытом шоссе уже начали осматривать предлагаемое жилье.

А с октября по ноябрь этого года к переселению смогут приступить жители остальных 11 домов в Метрогородке, рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Всего в новом доме возвели 924 квартиры – 180 однокомнатных, 600 двухкомнатных, 128 трехкомнатных, 14 четырехкомнатных и 2 пятикомнатных. Под домом построили парковку на 270 автомобилей, а во дворе организовали детскую и спортивную площадки, отмечается на портале мэра и правительства Москвы.

Всего в районе Метрогородок планируют расселить 75 старых домов. Ранее стало известно, что в районе Коптево в рамках реновации построят еще 5 новых домов. Их возведут в Старокоптевском переулке.

В это же время на западе Москвы уже передали под заселение новостройку на Гродненской улице, куда переедут 540 жителей Можайского района. Жители 3 старых пятиэтажек с сегодняшнего дня уже могут приступить к осмотру квартир.

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