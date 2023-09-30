В ТиНАО в программу реновации вошли 249 домов – Собянин

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В Троицком и Новомосковском округах в программу реновации вошли 249 домов, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По его словам, для расселения уже готовы девять новостроек, в работе – еще столько же. В 10 населенных пунктах ТиНАО первый этап программы полностью закончен.

Мэр рассказал, что с 2019 года, когда реновация началась в ТиНАО, квартиры в современных новостройках получили уже больше 7 880 жителей 116 домов.



Собянин напомнил, что вместе с жильем город строит социальную, транспортную и другую жизненно важную инфраструктуру.