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30 сентября, 09:12

Мэр Москвы

В ТиНАО в программу реновации вошли 249 домов – Собянин

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В Троицком и Новомосковском округах в программу реновации вошли 249 домов, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
 
По его словам, для расселения уже готовы девять новостроек, в работе – еще столько же. В 10 населенных пунктах ТиНАО первый этап программы полностью закончен.

Мэр рассказал, что с 2019 года, когда реновация началась в ТиНАО, квартиры в современных новостройках получили уже больше 7 880 жителей 116 домов.
 
Собянин напомнил, что вместе с жильем город строит социальную, транспортную и другую жизненно важную инфраструктуру.

мэр Москвыгородреновация
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