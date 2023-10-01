В Можайском районе передали под заселение пятый дом по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Гродненской улице передали под заселение дом, построенный по программе реновации. В новостройку переедут 540 жителей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Приступить к осмотру квартир в новостройке на Гродненской улице жители смогут со второго октября.

"В новостройку начинается поэтапное переселение почти 540 жителей из трех старых пятиэтажек: дома 9, корпусов 1 и 2 на Вяземской улице и дома 3 на улице Петра Алексеева", — сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Новое здание представляет собой монолитное трехсекционное здание с подземной парковой. Рядом с домом находятся образовательные учреждения, множество магазинов и природный заказник "Долина реки Сетуни". До ближайшей станции Большой кольцевой линии метро "Давыдково" можно дойти пешком за 15–20 минут.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Троицком и Новомосковском округах в программу реновации вошли 249 домов. С 2019 года, когда реновация началась в ТиНАО, квартиры в современных новостройках получили уже больше 7 880 жителей 116 домов.