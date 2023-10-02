Пять жилых домов построят по реновации в Коптеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пять домов возведут в столичном районе Коптево в рамках программы реновации. Они расположатся по адресу Старокоптевский переулок, земельный участок 7. Проект уже согласован, сообщили в Москомэкспертизе.

Председатель ведомства Анна Яковлева рассказала, что в новых корпусах будет 864 квартиры, из которых 145 – однокомнатные, 479 – двухкомнатные, 216 – трехкомнатные и 24 – четырехкомнатные. Во всех помещениях проведут полную отделку по стандартам программы реновации.

Рядом с новостройками сделают проезды, тротуары и места для отдыха, установят детские, спортивные площадки и малые архитектурные формы, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

Ранее сообщалось, что началось строительство новых домов по реновации и в районе Богородское. Всего там будет 486 квартир, из них семь оборудуют для маломобильных граждан. В эксплуатацию новостройки введут в 2025 году.

А в Можайском районе уже передали под заселение пятый дом по реновации. Туда переедут 540 жителей.

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