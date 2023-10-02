Второй дом по реновации ввели в эксплуатацию в районе Коптево

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Второй дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в столичном районе Коптево, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Два жилых корпуса расположились по адресу 3-й Новомихалковский проезд, дом 8/1.

"Это будет вторая новостройка программы реновации, которую передадут под заселение в районе. Напомним, первым был дом на Соболевском проезде, 20Б", – рассказал Загрутдинов.

Отмечается, что один из корпусов является трехсекционным, другой будет состоять из одной секции. Между собой они объединены подземной автостоянкой на 123 автомобиля. По стилю дом напоминает современную трактовку неоклассицизма за счет повышенного внимания к линиям. Новостройка выполнена в симметричной строгости, с двухцветными фасадами классических, природных тонов. Вместе с этим здание оснащено панорамными выступающими лоджиями.

Дом предполагает 259 квартир: 39 однокомнатных, 183 двухкомнатных и 37 трехкомнатных. Они располагаются со второго этажа, первые же оборудованы под общественные помещения. Там могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы и многое другое.

В вестибюле жилой части находятся комната для хранения колясок и велосипедов, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. В каждой секции установили лифты грузоподъемностью 630 и 400 килограммов. Они оснащены визуальными и тактильными средствами информации.

Кроме того, в доме установили системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. Территорию вблизи здания благоустроили и озеленили.

Ранее стало известно, что пять домов построят в столичном районе Коптево в рамках программы реновации. Они будут находиться по адресу Старокоптевский переулок, земельный участок 7. В новых корпусах расположат 864 квартиры, из которых 145 – однокомнатные, 479 – двухкомнатные, 216 – трехкомнатные и 24 – четырехкомнатные.

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