Дом по реновации введут в эксплуатацию в Текстильщиках в 2024 году

Фото: департамент строительства Москвы

Новостройку по программе реновации введут в эксплуатацию в районе Текстильщики в следующем году, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Объект возведут по адресу улица Артюхиной, владение 26 А, земельный участок 1. Сейчас специалисты завершили монолитные работы, проводят монтаж внешних и внутренних перегородок. Вместе с этим там приступили к остеклению, уточнил глава Депстроя.

"Отличительной особенностью проекта является переменная этажность секций. По форме дом будет напоминать фигурку из популярной игры "Тетрис". Кроме того, общие балконы будут выступающими элементами нового дома, что придаст его виду динамичности", – заявил Загрутдинов.

Новостройку возводят по индивидуальному проекту. Фасад выполнят клинкерной плиткой светло-коричневого цвета. Благодаря этому здание впишется в близлежащую застройку, отметил Загрутдинов. На подземном уровне появится стоянка для машин.

В доме 226 квартир: 96 однокомнатных, 112 двухкомнатных и 18 трехкомнатных. Уточняется, что первый этаж сделают нежилым. На нем могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части разместят колясочную, комнату консьержа, кладовую для инвентаря, зону почтовых ящиков.

Все секции оснастят лифтами грузоподъемностью 1 000 и 630 килограммов. Во дворе появятся детские и спортивная площадки, а также участки для отдыха. На придомовой территории высадят деревья, кустарники и газоны.

Ранее стало известно, что в столичном районе Люблино передали под заселение по реновации 11-ю новостройку. Как уточнил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, жителями здания станут москвичи, имеющие квартиры в первом и втором корпусах дома № 16 и дома № 18/13 на проспекте 40 лет Октября.

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