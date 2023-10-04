В Люблине на месте снесенной пятиэтажки появится новый 25-этажный дом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На месте снесенной пятиэтажки на Люблинской улице по программе реновации появится новостройка. Мосгосстройнадзор уже выдал соответствующее разрешение на строительство, указывает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя ведомства.

Новый 25-этажный односекционный дом построят в 9-м квартале района Люблино. Общая площадь помещений здания составит около 18 тысяч квадратных метров. Внутри будет 192 квартиры: 48 однокомнатных, 120 двухкомнатных и 24 трехкомнатных.

"С начала года это уже 21-й по счету дом в ЮВАО по программе реновации, на который застройщикам выдана разрешительная документация, необходимая для начала работ на стартовой площадке", – отметил председатель ведомства Игорь Войстратенко.

Раньше тут была кирпичная пятиэтажка 1963 года постройки, которую снесли в этом году, а жителей переселили в соседние новостройки. Теперь тут появится монолитный жилой дом с внешней отделкой из керамического кирпича и навесной фасадной системой. На первом этаже нового здания появятся общественные и коммерческие заведения, а также входная группа с комнатой консьержа, колясочной и лифтовым холлом. Там установят 4 кабины лифта грузоподъемностью 400 и 1 000 килограммов.

Ранее стало известно, что в соседних Текстильщиках в 2024 году по программе реновации введут в эксплуатацию новостройку. Объект возведут на улице Артюхиной. Сейчас специалисты завершили монолитные работы, проводят монтаж внешних и внутренних перегородок.

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