Собянин рассказал о модернизации службы лучевой диагностики Москвы

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С 2011 года количество исследований в области лучевой диагностики в столице увеличилось в разы. Об этом сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

"Если раньше врачебного заключения по снимку приходилось ждать больше суток, то сейчас скорость подготовки протокола сократилась до 1 часа. Разумеется, это произошло не само по себе, а стало результатом огромной системной работы", – отметил он.

Так, модернизация службы лучевой диагностики началась с замены материально-технической базы и старого аналогового оборудования на современное. По словам Собянина, на текущий момент более 90% оборудования для лучевой диагностики является цифровым. Благодаря этому удалось организовать единую облачную систему, например, Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС), к которому подключено все цифровое оборудование.

"За минувшие годы в ЕРИС загружено уже 32,5 миллиона исследований КТ, МРТ, флюорограмм и других видов исследований – в общей сложности 3,8 петабайт. Это стало основой для будущего повышения качества и скорости работы", – уточнил мэр.

Кроме того, в 2020 году открыли Московский референс-центр – Центр компетенций городской службы лучевой диагностики, который собрал лучших врачей-рентгенологов. Более того, здесь были выработаны единые стандарты и протоколы лучевой диагностики.

"Централизация процесса описаний специалистами референс-центра значительно повысила скорость и качество исследований. Сегодня в референс-центре описывается более 100 тысяч снимков еженедельно", – добавил Собянин.

В помощь рентгенологам начал работу сервис по голосовому вводу заключений, который помог уменьшить время описания снимков на 20%.

При этом мэр рассказал, что главным достижением в области лучевой диагностики стало внедрение технологий компьютерного зрения. Как он утверждает, искусственный интеллект работает в сотни раз быстрее, не устает, не теряет внимания и может зафиксировать патологию на самой ранней стадии. На данный момент в работе лучевой службы применяется более 50 сервисов, которые основаны на технологии компьютерного зрения.

"Искусственный интеллект анализирует 90% флюорографий, 75% КТ грудной клетки, 67% КТ головного мозга, 55% рентгенографий органов грудной клетки и умеет распознавать признаки более чем 20 заболеваний", – отметил мэр.

Собянин подчеркнул, что применение этой технологии стало стандартом лучевой службы здравоохранения Москвы и даже вошло в тариф ОМС, что доказывает качество работы искусственного интеллекта наравне с работой врача. При этом он объяснил, что, если раньше снимок исследовали два медика, то сейчас сперва его изучает ИИ, а итоговое заключение уже делает один специалист. С 2020 года искусственный интеллект смог проанализировать более 11 миллионов исследований.

Также мэр Москвы рассказал, что сейчас в тестировании находятся комплексные сервисы ИИ, которые могут распознавать на одном снимке признаки сразу нескольких патологий. Кроме того, внедряется новая модель работы компьютерного зрения – автономный анализ отдельных видов двухмерных снимков, где на профилактических исследованиях не найдено ни одного признака патологии.

"Цифровая трансформация лучевой службы – хороший пример использования современных достижений науки для улучшения качества медицинской помощи москвичам. И одновременно – это пример обеспечения технологического суверенитета нашей страны", – заключил Собянин.

Ранее стало известно, что в Москве заработал пятый комплексный сервис искусственного интеллекта (ИИ) для диагностики заболеваний. Его алгоритм может находить на одном изображении компьютерной томографии признаки сразу шести патологий.

Новости часа: Собянин рассказал об обработке лучевых исследований с помощью ИИ