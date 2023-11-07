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07 ноября, 07:50

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"Мой район. Обратная связь": завершен этап благоустройства у станции метро "Медведково"

"Мой район. Обратная связь": завершен этап благоустройства у станции метро "Медведково"

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Завершились основные работы первого этапа благоустройства возле станции метро "Медведково". Главная задача этого проекта – улучшить пешеходную и транспортную доступность станции и остановок наземного транспорта.

В рамках первого этапа обновили улицу Грекова и участок улицы Широкой от дома 12 А до дома 17, корпуса 1. В кабельную канализацию убрали воздушные провода, заменили покрытие тротуаров, в том числе восстановили разрушенные дорожки рядом с храмом-часовней в честь иконы Божией Матери "Утоли моя печали".

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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