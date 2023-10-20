Собянин рассказал о необычных уроках с известными спортсменами в школах Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московские школьники в рамках нового сезона проекта "Урок с чемпионом" встретятся с победителями мировых, европейских и российских турниров. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, на занятиях спортсмены расскажут ребятам о своих достижениях, а также о том, как спорт стал частью их жизни.



Как отметил Собянин, уроки проходят с 2019 года. За время работы проекта в нем уже поучаствовали свыше девяти тысяч детей, перед ними выступили 35 известных спортсменов. После таких бесед многие школьники идут записываться в секции, сказал он.



Мэр добавил, что в числе спортсменов, поучаствовавших в проекте "Урок с чемпионом", – олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Вера Шиманская, а также двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы по фехтованию Татьяна Логунова.

Ранее градоначальник рассказал, что участники программы "Московское долголетие" в осенне-зимний сезон продолжат активные занятия. На базе 24 вузов открыли группы по психологии, ландшафтному дизайну, иностранным языкам. Кроме того, расширили программу и для тех, кто интересуется историей.

Собянин рассказал о программе осенне-зимнего сезона "Московского долголетия"