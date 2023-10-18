Собянин рассказал о планах обновления инфраструктуры академии ФК "Спартак" в Сокольниках

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Спортивную базу академии футбольного клуба "Спартак" имени Федора Черенкова в Сокольниках планируют реконструировать, заявил Сергей Собянин во время ее осмотра совместно с меценатом Вагитом Алекперовым спорткомплекса академии.

"Академия решила заняться обновлением всей инфраструктуры – новые поля сделать, новый стадион, бассейн. Рядом прекрасный реконструированный теннисный центр, сделали хоккейный центр, а вот футбольный центр академии "Спартака" выглядит не очень, хотя, конечно, здесь такое намоленное место. Я думаю, что здесь интересно заниматься", – сказал мэр Москвы.

Градоначальник выразил надежду на то, что после реконструкции данная спортбаза станет одним из лучших футбольных центров России. Главное, заметил Собянин, чтобы детям было комфортно заниматься в академии.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, спорткомплекс футбольной академии "Спартак" в Сокольниках был открыт в 2009 году. Там же проходят официальные соревнования и турниры детско-юношеских и молодежных команд под эгидой Российского футбольного союза и Московской федерации футбола.

В рамках реконструкции спорткомплекса академии ФК "Спартак" специалисты создадут футбольный стадион с трибунами на 7,5 тысячи зрителей, крытый манеж с трибунами на 500 зрителей, поле, тренажерные и игровые залы, сеть открытых полей, четыре теннисных корта.

Помимо этого, будет благоустроена прилегающая парковая зона. Там обустроят открытый амфитеатр для просмотра футбольных матчей и кино, детскую площадку, зоны для воркаута и другие объекты.

Общая мощность спортивного комплекса составит до 1,5 тысячи посещений в сутки, во время тренировок – до 500 человек. В свободное от тренировок спортсменов время обновленный спорткомплекс будет открыт для всех желающих.

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