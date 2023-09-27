В столичном районе Крюково ввели в эксплуатацию ФОК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичном районе Крюково по адресу улица Заречная, владение 19, ввели в эксплуатацию физкультурно оздоровительный комплекс (ФОК). Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы, ссылаясь на и. о. руководителя ведомства Сергея Левкина.

В здании общей площадью 6,5 тысячи квадратных метров разместили четыре бассейна: взрослый на 25 метров, детский на 20 метров, гидромассажный и детский скиммерный. Внутри ФОКа также сделали залы для групповых программ и тренажерный зал.

Фасады спортивного комплекса отделали композитными панелями черно-белой гаммы, украшенных красными "рамками" разного размера и формы.

По словам Левкина, ФОК возведен рядом с ЖК "Жемчужина Зеленограда". Комплекс станет новой точкой притяжения местных жителей.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин поручил с 2024 по 2026 год отремонтировать 55 спортобъектов. Благодаря появлению множества общедоступных спортивных площадок с 2010 года количество москвичей, занимающихся спортом и физкультурой, выросло в 2,6 раза. Сегодня их число составляет 5,48 миллиона человек, для них действует 29 015 спортивных зон.

