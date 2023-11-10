ВДНХ пригласила москвичей посетить музеи во Всемирный день науки

Фото: пресс-служба ВДНХ

ВДНХ пригласила горожан посетить музейно-выставочные площадки, знакомящие с достижениями науки и техники в различных областях, в честь Всемирного дня науки, который отмечается 10 ноября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что посетить музеи можно по билетам. Тем, кому интересен космос, посоветовали побывать в павильоне № 34, где находится крупнейший космический музейный комплекс РФ – центр "Космонавтика и авиация". В его экспозиции представлены редкие архивные документы, уникальные образцы летательной техники, экспонаты оборонно-промышленных предприятий.

Также в центре можно узнать об истории воздухоплавания и авиации на постоянной экспозиции "Авиация. Мечты о полете". Ее площадь – более 2 тысяч квадратных метров. Здесь представлены самолет Ан-22, авиалайнер Ту-144, биплан По-2 (У-2) и другие. Центр открыт со вторника по воскресенье с 11:00 до 22:00.

В сообщении уточнили, что в новом павильоне "Атом" горожан познакомят с историей и современными достижениями российской атомной энергетики. Так, залы "Советский атомный проект" и "Время первых" рассказывают о процессе становления отечественной школы ядерной физики и истории создания атомного оружия. Павильон открыт со вторника по четверг с 10:00 до 21:00, с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 22:00.

Между тем любителям природы предложили посетить эколого-просветительский центр "Цветоводство" (павильон № 29). Здесь регулярно проходят лекции, семинары, ландшафтные фестивали. На экскурсиях рассказывают о мире растений, насекомых, а также об истории павильона. Посетить его можно со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00.

Уточняется, что о биотехнологиях рассказывает центр современных биотехнологий "Музей "Биотех", расположенный в павильоне № 30. Экспозиции посвящены созданию вакцин, сити-ферм, биореакторов. Посетителей ждут со среды по пятницу с 11:00 до 19:00, в выходные – с 12:00 до 20:00.

Выставка "12 признаков живого" Государственного биологического музея имени Тимирязева напомнит о взаимосвязанности в мире. Она расположилась в павильоне № 31 "Геология". Гости изучат скелеты животных, увидят редкие растения. Она работает со среды по воскресенье с 11:00 до 19:00.

Ранее сообщалось, что в Музее гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ представили выставку "Слава и величие парфюмеров царской России – поставщиков Высочайшего Двора". Экспозицию посвятили парфюмерам, стеклоделам, художникам, дизайнерам.

Помимо этого, в Музее транспорта Москвы в павильоне "Транспорт СССР" на ВДНХ появились новые виртуальные тренажеры, где москвичи и гости столицы смогут познакомиться с работой машинистов поездов "Москва-2020" и "Иволга 3.0".

"Мой район. Навигатор": стартовала международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ