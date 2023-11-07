В Музее транспорта Москвы на ВДНХ появились новые экспонаты

Фото: пресс-служба Музея транспорта Москвы

В Музее транспорта Москвы в павильоне "Транспорт СССР" на ВДНХ появились новые виртуальные тренажеры, где москвичи и гости столицы смогут познакомиться с работой машинистов поездов "Москва-2020" и "Иволга 3.0". Об этом сообщила пресс-служба музея.

"К Международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ музей транспорта Москвы подготовил интерактивные экспонаты, которые помогут москвичам и гостям города узнать больше о МЦК, БКЛ и МЦД. Как дети, так и взрослые смогут попробовать себя в роли машинистов", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На выставке "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра", где появилась зона Трансмашхолдинга, теперь есть не только тренажеры, но и макеты кабины машиниста.

Как отметила директор музея Оксана Бондаренко, новая часть экспозиции появилась в конце основного зала и имитирует вагон поезда. Здесь также представлены масштабные модели поездов "Иволга 3.0", "Москва" 2019 года, "Москва-2020" и "ЭП2ДМ".

Ранее Музей транспорта Москвы в честь открытия выставки "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра" выпустил тематические карты "Тройка". На картах изображена узнаваемая схема московского метро и образ "Витрувианского человека" Леонардо Да Винчи.

Это метафора взаимодействия человека и транспорта. Карту выпустили тиражом пять тысяч экземпляров. Купить ее можно в кассах на станциях Большой кольцевой линии.

Пять вагонов метро разных лет станут экспонатами Музея транспорта Москвы