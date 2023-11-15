Каток на ВДНХ откроется 24 ноября

Каток откроется на ВДНХ в следующую пятницу, 24 ноября. Ледовой площадке исполняется 10 лет. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Каток на площади Промышленности сможет одновременно принять почти две тысячи гостей. Москвичи будут кататься с видом на павильоны “Космос” и “Транспорт СССР”, Главную аллею и новый павильон “Атом”.

Тема сезона – "Полет во времени" – отсылает к мечтам о космических полетах. Весь сезон на катке будут выступать артисты, для посетителей проведут утренние зарядки, мастер-классы по фигурному катанию, конкурсы, вечеринки и спектакли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.