Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 ноября, 11:30

Новости

Каток на ВДНХ откроется 24 ноября

Каток на ВДНХ откроется 24 ноября

Выставка "Оазис" открылась в филиале Московского музея современного искусства

Выставка "Куплю гараж" стартовала в Музее Москвы

Москвичам рассказали, какие бесплатные кружки и секции есть в столице

"Сити": на ВДНХ открылась выставка, посвященная моде XIX века

Церемонию "100 дней до Игр будущего" организовали на выставке "Россия"

Выставка "Куплю гараж" открылась в Музее Москвы

"Сити": выставка "Куплю гараж" в Музее Москвы

Москвичам рассказали о популярных кружках и секциях для детей и взрослых в столице

Посвященную советским гаражам выставку организовали в Музее Москвы

Каток откроется на ВДНХ в следующую пятницу, 24 ноября. Ледовой площадке исполняется 10 лет. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Каток на площади Промышленности сможет одновременно принять почти две тысячи гостей. Москвичи будут кататься с видом на павильоны “Космос” и “Транспорт СССР”, Главную аллею и новый павильон “Атом”.

Тема сезона – "Полет во времени" – отсылает к мечтам о космических полетах. Весь сезон на катке будут выступать артисты, для посетителей проведут утренние зарядки, мастер-классы по фигурному катанию, конкурсы, вечеринки и спектакли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
досуггородпаркивидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика