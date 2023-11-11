На водоемах Москвы начали менять летние знаки безопасности на зимние

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства начали менять знаки безопасности на водоемах. До конца ноября более 900 щитов "Купаться запрещено!" заменят на надписи "Выход на лед запрещен!", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Знаки меняются два раза в год. Это происходит в середине апреля и в ноябре. Смена щитов необходима для предупреждения несчастных случаев.

"Места установки и количество знаков безопасности выбирают так, чтобы с любой точки берега был хорошо виден хотя бы один информационный щит", – говорится в сообщении.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил об окончании сезона фонтанов. Он отметил, что специалисты комплекса городского хозяйства в четверг выключили все столичные фонтаны и приступили к их очистке в преддверии зимы. Вначале из сооружений сливают воду, затем продувают трубопроводы и тщательно очищают чаши, скульптуры и другие элементы.

До этого стало известно, что фонтан "Часы мира" на Манежной площади в центре Москвы капитально отремонтируют. Он был построен в 1997 году и имеет фигуру Георгия Победоносца в верхней части купола. Проект капитального ремонта, помимо прочего, предполагает очистку внешних деталей объекта.

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