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10 ноября, 22:45

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Выставка выпускников творческих вузов "Выпуск–23" открылась в Москве

Выставка выпускников творческих вузов "Выпуск–23" открылась в Москве

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Большая выставка выпускников творческих вузов Москвы проходит в "Паркинг галерее" – новом пространстве парка "Зарядье". Называется экспозиция "Выпуск-23".

Там представлены живопись, фотография и многое другое – всего сотни работ. Участвуют также начинающие актеры, режиссеры и архитекторы.

Для выставки создали специальные декорации. Кроме того, там проходят музыкальные сеты, перформансы и дефиле. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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