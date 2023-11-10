Выставка выпускников творческих вузов "Выпуск–23" открылась в Москве

Большая выставка выпускников творческих вузов Москвы проходит в "Паркинг галерее" – новом пространстве парка "Зарядье". Называется экспозиция "Выпуск-23".

Там представлены живопись, фотография и многое другое – всего сотни работ. Участвуют также начинающие актеры, режиссеры и архитекторы.

Для выставки создали специальные декорации. Кроме того, там проходят музыкальные сеты, перформансы и дефиле. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.