В Москве обновили швы гранитной облицовки на 11 набережных

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные специалисты обновили швы гранитной облицовки на 11 набережных, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Как уточнил заммэра города Петр Бирюков, в общей сложности сотрудники отремонтировали свыше 190 тысяч погонных метров покрытий.

"Такие мероприятия проводятся раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, так как со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению", – уточнил он.

Мероприятия провели на Пречистенской, Крутицкой, Раушской, Дербеневской, Нагатинской, Устьинской, Якиманской, Кадашевской и Болотной набережных, участке Водоотводного канала от Малого Краснохолмского моста до Шлюзового моста и участке Шлюзовой набережной.

Согласно правилам, обновление швов стартует с пескоструйной очистки камня. После этого специалисты переходят к расшивке. На этом этапе швы между плитами очищают от старого наполнителя и промывают. Затем специалисты заполняют их полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором.

Ранее Бирюков рассказал, что все 44 причала Москвы-реки были подготовлены к зимнему периоду. Их очистили, а их лестничные подступы, гранитные покрытия и ограждения промыли. Когда наступит зима, причалы будут очищать от снега, уточнил вице-мэр.

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