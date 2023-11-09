Пенсионеров предупредили о повышенном риске заразиться опасной болезнью от кошек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пенсионеры имеют повышенный риск заражения токсоплазмозом, так как чаще других взаимодействуют с уличными кошками. Об этом Москве 24 рассказал профессор Института паразитологии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Евгений Морозов.

Ранее зарубежные ученые пришли к выводу, что кошачий паразит Toxoplasma gondii в организме возрастных граждан, помимо известных симптомов, способен также спровоцировать потерю мышечной массы. Данные об этом они опубликовали в Journals of Gerontology Series A: Biomedical Sciences and Medical Sciences.

По словам Морозова, токсоплазмоз – это паразитарное заболевание. Оно передается через кошачьи фекалии. Их фрагменты с паразитами могут остаться на шерсти животного. Человек, погладивший уличную кошку и не помывший после этого руки, рискует заразиться токсоплазмозом во время еды. Пенсионеры часто контактируют с бродячими животными, потому у них выше риск столкнуться с этим недугом, пояснил эксперт.





Евгений Морозов профессор Института паразитологии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Пожилым людям приятно погладить кошку, она теплая и мягкая. Если после этого не помыть руки перед принятием пищи, то в организм может попасть токсоплазма – возбудитель токсоплазмоза.

Заразиться токсоплазмозом можно и от домашних кошек. Но у них паразиты встречаются значительно реже. Вместе с тем Морозов призвал не бояться кошек и не обижать усатых, даже если они болеют. Эксперт подчеркнул, что человеку просто нужно соблюдать правила личной гигиены.

Кроме того, заразиться токсоплазмозом можно и от сырого или недостаточно прожаренного мяса. В группе риска находятся повара и сотрудники пищевой промышленности, не соблюдающие правила гигиены. Также любители мяса с кровью. По словам эксперта, токсоплазма вызывает у людей рискованное поведение. Помимо того, она может стать фактором, ведущим к развитию шизофрении и других психических расстройств.

Ранее были названы заболевания, передающиеся к людям от домашних питомцев. По словам врача-инфекциониста ИКБ № 2 департамента здравоохранения Москвы Татьяны Сергеевой, помимо токсоплазмоза, речь также идет о глистах, бешенстве, грибковых поражениях кожных покровов, орнитозе и лептоспирозе.

