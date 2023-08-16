Паразитолог предупредил, что глисты могут жить в любой части тела

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Глисты могут поселиться в любой части тела человека, предупредил профессор Института паразитологии Сеченовского университета Евгений Морозов. Об этом сообщает News.ru.

"Везде у человека живут гельминты. Широкий лентец у нас предпочитает кишечник. Дирофилярия – это подкожный паразит, он может жить в любых полостях, в легких например", – отметил эксперт.

Морозов также добавил, что глистов могут переносить комары. Так, он вспомнил случай, когда дирофилярию нашли в области мошонки у трехлетнего ребенка, которого ранее укусил комар.

Кроме того, некоторые глисты могут пройти очень долгий путь, прежде чем остановятся в комфортном для себя месте обитания, поэтому они могут быть обнаружены в самых неожиданных частях тела, резюмировал специалист.

Ранее главный врач "ИНВИТРО-Урал" Надежда Подкорытова рассказала, что глисты могут появиться в организме без каких-либо явных симптомов. Дети при этом находятся в группе риска заражения.

По ее словам, чаще этому подвержены дошкольники и младшие школьники, однако и взрослые часто сталкиваются с глистами. Иммунитет у человека к гельминтам не вырабатывается, в связи с чем заражаться ими можно постоянно. Глисты сильно воздействуют на детей, в первую очередь на их нервную систему. Так, у ребенка нарушается сон, появляется раздражительность и эмоциональность, часто наблюдается задержка психического и физического развития, уточнила эксперт.



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