Россиянам объяснили, чем опасны глисты для детей

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Многие гельминты – глисты – могут появиться в организме без каких-либо явных симптомов. Дети при этом находятся в группе риска заражения, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на коммерческого директора, главного врача "ИНВИТРО-Урал" Надежду Подкорытову.

По ее словам, чаще этому подвержены дошкольники и младшие школьники, однако и взрослые часто сталкиваются с глистами. Иммунитет у человека к гельминтам не вырабатывается, в связи с чем заражаться ими можно постоянно. Глисты сильно воздействуют на детей, в первую очередь на их нервную систему. Так, у ребенка нарушается сон, появляется раздражительность и эмоциональность, часто наблюдается задержка психического и физического развития, уточнила эксперт.

"Чаще всего при заражении страдают кожные покровы, желудочно-кишечный тракт и органы дыхания. Общие симптомы: головная боль, слабость, тошнота, одышка, кожный зуд, ощущение жжения в полости рта и носа", – поделилась Подкорытова.

Среди ранних симптомов отмечается зуд в перианальной области, который появляется чаще в ночное время. Это может продолжаться в течение 3–4 дней, затем проходит и возобновляется через 2–3 недели. Это связано с созреванием самок остриц новых поколений, объяснила врач.

Паразитные черви встречаются на овощах, фруктах и зелени. Они могут вызвать нарушения в работе ЖКТ. В зоне риска находятся те, кто любит поесть овощи и ягоды прямо с грядки. Энтеробиоз часто бывает распространен среди детей, в садах и школах, где инфекция передается контактным путем.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что употребление сырой рыбы вряд ли может стать причиной заражения глистами, сама тема паразитарных инфекций является архаичной. Некоторые сотрудники здравоохранения раздувают ее, демонстрируя некомпетентность, подчеркнул он.

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