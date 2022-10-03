Гастроэнтеролог рассказал, под какие болезни маскируются гельминты

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Заражение гельминтами можно спутать с несварением, циститом, варикозом, болями в лопатке, а также болезнями легких, ушей, глаз и нервной системы. Об этом Москве 24 рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

По словам специалиста, глисты живут в определенном участке организма человека и повреждают его. Симптомы будут зависеть от того, в каком именно месте находится паразит. В связи с этим заражение гельминтами можно спутать с другими заболеваниями, говорит эксперт.

"Например, если глист находится в мозге, то это могут быть симптомы, похожие на проблемы с нервами, глазами или слухом", – перечисляет он.

Проблемы с легкими также не всегда могут быть связаны с очевидным заболеванием. Иногда причина недомогания кроется в обосновавшихся там паразитах, отмечает гастроэнтеролог.





Сергей Вялов кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Ощущение, что не хватает воздуха. Такие симптомы возникают обычно, когда самый популярный у нас глист аскарида попадает в легкие. Период жизни глиста, когда они туда попали, сопровождается симптомами, похожими на воспаление легких или бронхит.

Кроме того, когда паразит селится в пищеварительной системе, например в печени, желчном пузыре или в кишечнике, могут быть симптомы, похожие на несварение: отрыжка, изжога, тошнота, вздутие, газообразование, уточнил специалист.

"Если глисты будут выводиться в мочевыделительной системе, такое тоже бывает, тогда могут быть симптомы, похожие на цистит, учащенное мочеиспускание", – объясняет он.

В ряде случаев боль в области лопаток может быть связана с глистом токсокара, который передается от собаки, продолжает специалист.

"Токсокара живет под кожей. Мой друг, у которого есть немецкая овчарка, целый год ходил по разным врачам, ему лечили сколиоз, остеохондроз, и никто не связал, что боль в лопатке у него может быть связана вообще с самой кожей и с тем, что внутри нее находится", – отмечает эксперт.





Сергей Вялов кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог В Юго-Восточной Азии живут отдельные глисты и их личинки – филярии. Они могут внедряться под кожу, пока человек купается. Например, стоит он на берегу и мочит ножки, глист проползает под кожу и попадает в вены на ногах. Многие думают, что это просто тромбофлебит или какой-то варикоз на ногах, а там тоже могут быть глисты.

Ранее ведущий научный сотрудник Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Людмила Ганушкина предупредила о риске заражения паразитирующими гельминтами из-за комариных укусов. Дело в том, что комары являются переносчиками дирофилярий. Если они кусают человека, то передают ему гельминтов.

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