Ученые назвали причину более легкого течения коронавируса у пациентов с гельминтами

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Ученые рассказали, почему пациенты с глистами и другими кишечными паразитами зачастую легче переносят COVID-19, сообщает газета "Известия".
Специалисты отмечают, что гельминты способны менять иммунный ответ и позволяют организму избежать цитокинового шторма.
Аллерголог-иммунолог клинико-диагностического центра "Медси" Наталья Гарскова пояснила, что при COVID-19 организм вырабатывает противовоспалительные цитокины, вызывающие смертельно опасный цитокиновый шторм. При паразитарных инфекциях усиливается выработка регуляторных Т-клеток. Именно эти клетки, по ее словам, не дают формироваться цитокинам.
"Кроме того, кишечные паразиты изменяют микробиом кишечника хозяина, и эти изменения также влияют на иммунный ответ организма в последующем", – рассказала Гарскова.
По ее словам, организм человека "уравновешивает" слишком активную реакцию иммунной системы в ответ на коронавирус, и поэтому течение болезни может иметь менее агрессивную форму.
Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом. По ее словам, в последнее время в мире ежедневно выявляют порядка 4,5 миллиона случаев заражения COVID-19. Кроме того, за сутки фиксируется около 72–78 тысяч летальных исходов.
Она подчеркнула, что в Северной и Южной Америке рост случаев заражения и смертности увеличивается. В Европе наблюдается снижение количества заболевших, однако повышается уровень смертности. Между тем в Африке оба показателя идут на спад.
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