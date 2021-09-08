Ученые назвали причину более легкого течения коронавируса у пациентов с гельминтами

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Ученые рассказали, почему пациенты с глистами и другими кишечными паразитами зачастую легче переносят COVID-19, сообщает газета "Известия".

Специалисты отмечают, что гельминты способны менять иммунный ответ и позволяют организму избежать цитокинового шторма.

Аллерголог-иммунолог клинико-диагностического центра "Медси" Наталья Гарскова пояснила, что при COVID-19 организм вырабатывает противовоспалительные цитокины, вызывающие смертельно опасный цитокиновый шторм. При паразитарных инфекциях усиливается выработка регуляторных Т-клеток. Именно эти клетки, по ее словам, не дают формироваться цитокинам.

"Кроме того, кишечные паразиты изменяют микробиом кишечника хозяина, и эти изменения также влияют на иммунный ответ организма в последующем", – рассказала Гарскова.

По ее словам, организм человека "уравновешивает" слишком активную реакцию иммунной системы в ответ на коронавирус, и поэтому течение болезни может иметь менее агрессивную форму.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом. По ее словам, в последнее время в мире ежедневно выявляют порядка 4,5 миллиона случаев заражения COVID-19. Кроме того, за сутки фиксируется около 72–78 тысяч летальных исходов.

Она подчеркнула, что в Северной и Южной Америке рост случаев заражения и смертности увеличивается. В Европе наблюдается снижение количества заболевших, однако повышается уровень смертности. Между тем в Африке оба показателя идут на спад.

