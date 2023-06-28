Россиянам рассказали, можно ли заразиться глистами от роллов

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Употребление сырой рыбы в азиатской кухне вряд ли приведет к заражению глистами, сама тема паразитарных инфекций является архаичной, сообщает News.ru со ссылкой на гастроэнтеролога Сергея Вялова.

По его словам, рыба преимущественно выращивается в специальных емкостях, куда не может попасть паразит из внешних источников. Однако незначительные риски все равно сохраняются.

"Суши, роллы – там содержится риск, но не факт, что глисты. Риск, когда мы едим сырую рыбу, он однозначно больше. Но откуда рыба? Она из кормушки, куда не попадает вода из внешних источников и там не может завестись глист", – поделился эксперт.

Вместе с этим Вялов подчеркнул, что в рамках большой эпидемиологии проблема паразитов занимает лишь небольшую часть. При этом некоторые сотрудники здравоохранения раздувают ее, демонстрируя некомпетентность, считает врач.

Не выявить паразита в анализе кала очень сложно, пояснил он. Появление той же аскариды в теле человека сразу покажет аллергическую реакцию. Однако часто врачи назначают старые и неэффективные методы обследования при подозрении на паразитарную инфекцию, заключил Вялов.

В марте Роскачество проверило роллы "Филадельфия", приобретенные в сетевых ресторанах японской кухни, специализированных магазинах, службах доставки и торговых сетях. Выяснилось, что в 40% из них нашли кишечную палочку. Вместе с этим в 100% проверенных роллов обнаружили превышения по числу микроорганизмов.