Роспотребнадзор разработал тест-систему для выявления бешенства у людей

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Роспотребнадзор разработал тест-систему для выявления бешенства у населения. Она создана в рамках реализации федпроекта "Санитарный щит" в Санкт-Петербургском НИИ имени Пастера. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Анализ на бешенство проводится в двух форматах: по стандартной программе за 1 час 20 минут и по экспресс-программе за 59 минут, что сокращает время получения результатов. В ноябре клинические испытания будут продолжены для дальнейшей регистрации медицинского изделия.

С начала этого года от бешенства вакцинировали более 85% населения от установленного плана.

Ранее сообщалось, что животные, которых используют для фотосессии уличные фотографы, могут заразить человека сальмонеллезом, гепатитом, орнитозом, бешенством в латентной форме, птичьим гриппом и туберкулезом.

По словам ветврача общей практики Романа Михалева, при коротком контакте заражение вряд ли произойдет. А вот если животное во время фотосессии укусило или поцарапало, шансы подхватить заразу вырастают в разы. Лучше не медлить, сдать анализы и обратиться к специалисту.