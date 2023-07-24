Врач объяснил, почему уличные фотосессии с животными смертельно опасны

В Челябинске Роспотребнадзор изъял сов и питона, владельцами которых были уличные фотографы. Как позднее выяснили ветеринары, змея была заражена сальмонеллезом. Вместе с экспертом разбираемся, могут ли подобные фотосессии представлять опасность для человека.



"Лавочка живодеров"

Несколько дней назад в Сети появилась информация, что Роспотребнадзор изъял у уличных фотографов в Челябинске сов и питона (по данным местных СМИ, для взрослых снимок на свой же телефон стоил 700 рублей, для детей – 400).

В региональное управление ведомства обратились сами местные жители: их смутил нездоровый вид животных. Во время проверки выяснилось, что ни на сов, ни на змею у владельцев не было ветеринарных документов, сообщает издание 74.RU. В итоге хозяева просто сбежали, оставив животных на ближайшей лавочке.

После ветеринарного осмотра Федеральный центр охраны здоровья животных заявил, что у змеи найден сальмонеллез, который опасен для человека. При этом в местном управлении Роспотребнадзора уточнили, что от питона никто не успел заразиться.

"Случаи заболевания сальмонеллезом, связанные со змеей, в Челябинской области не зарегистрированы", – сказали в ведомстве.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков предположил, что питон мог быть ослаблен большими нагрузками и в итоге мог заразиться через грязные руки горожан.

"Здесь случился самый негативный вариант – это низкий иммунитет, что приводит именно к развитию подобных болезней. В данном случае очень плохой был уход, возможно, переработка. То есть животное было измождено трудом, не имея возможности отдыхать. Может быть, какие-то препараты были использованы для того, чтобы был тихий формат двигательной активности", – объяснил он в разговоре с телеканалом "360".



Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей категории Все это подорвало здоровье, и полезли все эти инфекции, которые условно опасны для человека.

Несмотря на то что история получила большой общественный резонанс, зоозащитники уверены, что фотографы продолжают свою деятельность на улицах Челябинска. 25 июля один из волонтеров опубликовал видео, где молодые люди делят выручку прямо на лавочке города. Рядом с ними – как минимум пять сов.

Опасный кадр

Помимо сальмонеллеза, существует огромное количество заболеваний, которые могут передаваться от животного к человеку даже во время фотосессии. В их числе – гепатит, орнитоз, бешенство в латентной форме, рассказал Москве 24 ветврач общей практики Роман Михалев.

В целом, по его словам, вероятность передачи сальмонеллеза от питона к человеку низкая.

"Сальмонеллы находятся в кишечнике у змеи и проникают через ее кожу. Только при очень длительном контакте и плохой гигиене рук может произойти заражение. Вероятность – примерно 2–3%. Большую опасность сальмонеллеза представляют игуаны и красноухие черепахи", – рассказал ветврач.

Другие животные, которых часто используют для уличных фотосессий, – обезьяны, птицы, еноты – также потенциально опасны для человека.





Роман Михалев ветврач общей практики У обезьян может быть туберкулез, бешенство в латентной форме, гепатит. У птиц – орнитоз (острая инфекция, которая может поражать легкие и нервную систему), птичий грипп и тот же сальмонеллез. Еноты тоже могут быть переносчиком бешенства.

"Конечно, при коротком контакте заражение вряд ли произойдет, но если животное оцарапало или укусило человека во время фотосессии, то шансы возрастают в разы. Нужно обязательно идти к врачу и сдать анализ крови", – подчеркнул эксперт.

Чтобы избежать возможного заболевания, перед фотосессией нужно обязательно просить справку у владельцев, которая подтвердит, что животное регулярно проходит ветеринарный осмотр, вакцинацию и сдает анализы. Но еще лучше – не спонсировать подобный бизнес и просто не делать такие фото, заключил Михалев.