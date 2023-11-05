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05 ноября, 13:15

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Сергей Собянин рассказал о развитии в Москве исторической навигации

Сергей Собянин рассказал о развитии в Москве исторической навигации

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Сергей Собянин рассказал о развитии в Москве исторической навигации. В столице создали более 4 тысяч информационных QR-кодов на городских указателях.

Подобные информационные указатели размещают на пути к историческим памятникам и объектам, связанным с героями Великой Отечественной войны, деятелями культуры и науки. Чтобы воспользоваться кодом, нужно навести камеру телефона на QR-код. На экране появится информация о памятном месте, а также удобный маршрут к нему.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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