Сергей Собянин рассказал о развитии в Москве исторической навигации. В столице создали более 4 тысяч информационных QR-кодов на городских указателях.

Подобные информационные указатели размещают на пути к историческим памятникам и объектам, связанным с героями Великой Отечественной войны, деятелями культуры и науки. Чтобы воспользоваться кодом, нужно навести камеру телефона на QR-код. На экране появится информация о памятном месте, а также удобный маршрут к нему.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.