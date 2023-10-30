Володин назвал вступающие в силу законы в ноябре

Фото: kremlin.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в ноябре вступят в силу сразу несколько законов. Среди них – закон о штрафах продавцов за навязывание товаров и услуг и закон о расширении процедуры банкротства. Об этом сообщил телеграм-канал нижней палаты парламента.

Володин объяснил, что закон о штрафах для продавцов защитит россиян. Он исключит ситуации, при которых в договор купли-продажи включаются условия об обязательной покупке дополнительного товара или услуги. Из-за этого покупатель тратит лишние деньги, отметил спикер ГД.

Также он рассказал, что с 3 ноября вступает в силу закон о расширении внесудебной процедуры банкротства. Россиянин сможет подать заявление при задолженности от 25 тысяч до одного миллиона рублей. Люди без имущества и имеющие единственный доход в виде единого пособия на детей, на которое может быть обращено взыскание, смогут объявить себя банкротом через год после принудительного взыскания. Другие категории граждан смогут воспользоваться процедурой через семь лет, прокомментировал парламентарий.

Кроме того, с 29 ноября вступит в силу закон о безопасности газового оборудования, добавил Володин. Согласно ему, техническое обслуживание газового оборудования в одном многоквартирном доме как в квартирах, так и в подъезде будет осуществлять одна организация. К этому времени договоры и уставы управляющих компаний должны быть приведены в порядок в соответствии с законом, рассказал он.

В источнике добавили, что с 3 ноября также начнет действовать закон о господдержке технологических компаний. С его помощью будет оказываться помощь небольшим высокотехнологичным организациям, а также будут внедряться инновационные разработки на промышленных предприятиях. Закрепляются такие основные понятия, как "инновационные технологии", "технологическая компания", "малая технологическая компания".

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ответственность за навязывание покупателям товаров и услуг за дополнительную плату, а также за уклонение должностными лицами и юрлицами от рассмотрения в законном порядке требований потребителей.

Совфед также одобрил этот закон. Сенатор Ирина Рукавишникова заявляла, что, согласно нововведению, нельзя отказывать клиенту в основной услуге, если он не купил дополнительную.

Володин предложил готовить мальчиков к отцовству и отношениям еще со школы