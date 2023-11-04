Собянин поручил упростить порядок получения льгот по оплате взносов на капремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Власти Москвы приняли решение упростить порядок предоставления льгот по оплате взносов на капитальный ремонт для некоторых категорий граждан. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, передает портал mos.ru.

Принятое решение позволит снизить административную нагрузку на заявителей. Теперь для получения услуги не нужно будет передавать копию трудовой книжки, документов, которые подтверждают право собственности на жилье.

Теперь необходимые документы департамент труда и соцзащиты Москвы и ГКУ "Городской центр жилищных субсидий" будут получать в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Данное постановление позволяет на 100% освободить от оплаты взносов на капремонт одиноко проживающих неработающих собственников квартир в возрасте старше 80 лет, либо собственников жилья в возрасте старше 80 лет, а также семьи из неработающих пенсионеров и инвалидов I и (или) II групп.

Льгота в 50% по оплате взносов на капремонт распространяется тем же категориям москвичей, которые достигли возраста 70 лет.

С подробной информацией о субсидиях и льготах на оплату жилищно-коммунальных услуг можно ознакомиться на сайте или по телефону горячей линии +7 (495) 777–77–77.

Ранее доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что с 1 февраля 2024 года в

России повысят несколько пособий и выплат по уходу за детьми и за рождение ребенка.

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материнский капитал. В итоге он увеличится до 565 562 рублей в следующем году.

