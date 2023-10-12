Москвичам напомнили, какие льготы и денежные выплаты положены пенсионерам

В 2024 году половина бюджета Москвы будет направлена на социальную сферу. Пособия для москвичей вырастут. В частности, минимальный размер пенсии с доплатой от города составит 24 500 рублей. Рассказываем подробности, а также о действующих в столице мерах денежной поддержки и льготах для старшего поколения.



Бюджет с социальной направленностью

Столичные власти сформировали проект бюджета города на 2024 год. Из этих средств половина будет направлена на социальную сферу, которая в том числе включает материальную поддержку москвичей.





Сергей Собянин мэр Москвы Будут увеличены пособия и выплаты гражданам старшего поколения, семьям с детьми, инвалидам.

Средства, заложенные на соцсферу, здравоохранение, образование, культуру и спорт на будущий год, составляют 2,5 триллиона рублей. Если добавить сюда оплату медпомощи из Фонда ОМС, то сумма увеличится. Речь идет практически о 2,9 триллиона рублей. Непосредственно на соцподдержку москвичей, которая включает и доплаты к пенсиям, выделено 615,9 миллиарда рублей.

В столичный бюджет заложена индексация пособий на 5% для возрастной категории граждан, семей с детьми и инвалидов. Таким образом, с 1 января минимальный размер пенсии с доплатой от города увеличится до 24,5 тысячи рублей. Соответствующую поддержку получат около двух миллионов пожилых людей в Москве.

На выплаты семьям с детьми из городского бюджета планируют потратить 89,5 миллиарда рублей. Для возрастной категории граждан – 202,3 миллиарда рублей. Из них 177,7 миллиарда будут направлены на доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам.



Поддержка для пенсионеров в Москве

Неработающие пенсионеры могут оформить региональную социальную доплату к пенсии (РСД). Для ее назначения действуют два условия. Во-первых, она полагается, если пенсия у человека ниже уровня прожиточного минимума для пенсионеров в столице. Последний в 2023 году составляет 16 257 рублей. Во-вторых, доплата полагается тем, у кого пенсия ниже уровня городского социального стандарта Москвы (в 2023 году – 23 313 рублей), если человек прописан в столице и с момента регистрации прошло не менее 10 лет.

Поддержку могут получить и работающие пожилые люди. Для них предусмотрена ежемесячная компенсационная выплата (ЕКВ) к пенсии. Для ее назначения нужно соответствовать ряду условий. Претендовать на поддержку могут те, кто получает пенсию в столице, прописан в городе и с момента регистрации прошло не менее 10 лет. Также граждане, которые относятся к одной из льготных категорий, например, являются инвалидами Великой Отечественной войны. Стоит учитывать, что при назначении ЕКВ для одних категорий работающих пенсионеров будет иметь значение размер заработка и место работы, тогда как для других – нет. В целом за счет выплаты размер пенсии увеличивается до уровня городского соцстандарта.

Кроме того, пенсионеры с регистрацией в Москве могут претендовать на ежемесячную городскую денежную выплату (ЕГДВ). Для ее назначения также есть ряд критериев. В частности, человек не должен получать ежемесячную денежную выплату из федерального бюджета. Вместе с тем необходимо, чтобы он подпадал под льготную категорию. Сюда, например, относятся ветераны труда, труженики тыла и так далее.

Также в городе действуют меры социальной поддержки, которые подразумевают для пенсионеров бесплатный проезд на всех видах городского транспорта и в пригородных электричках. Исключением являются только маршрутки и такси. Кроме того, столичные пенсионеры могут претендовать на бесплатные лекарства.

Еще одна мера городской поддержки – компенсация за оплату стационарного телефона. Она предоставляется предпенсионерам, пенсионерам, инвалидам ВОВ и боевых действий, труженикам тыла и другим категориям. Кроме того, пожилые люди могут рассчитывать на льготы по налогам на имущество.

