Эксперты рассказали, как избежать ошибок при выходе на пенсию в РФ

Некоторые россияне считают, что страховая пенсия по старости назначается автоматически и за ней не нужно никуда обращаться. Однако эксперты предупреждают, что это заблуждение. На самом деле гражданам все еще необходимо подавать заявление на выплаты. Рассказываем подробности, а также что еще нужно помнить при выходе на заслуженный отдых.



Обязанность сотрудника

Сотрудники, готовящиеся к выходу на заслуженный отдых, должны самостоятельно озаботиться вопросом оформления пенсионных выплат. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. По его словам, некоторые россияне полагают, что все произойдет автоматически, однако это заблуждение. Работник сам должен обратиться за назначением пенсии.

Для этого можно подать заявление в Социальный фонд лично или через сайт ведомства. Кроме того, документы принимаются по почте. Еще один вариант – сделать все через МФЦ. Также у россиян есть возможность подать электронное заявление на портале "Госуслуги". Помимо того, оформить выплаты получится по телефону или через работодателя. Подавать заявку следует не раньше чем за месяц до официального достижения необходимого возраста. На рассмотрение бумаг Социальному фонду требуется 10 рабочих дней, после чего, если все в порядке, начинаются начисления.

По словам Виноградова, если человек по своей вине промедлил и подал заявление на пенсию позже наступления требуемого возраста, то выплачивать ее будут именно с момента регистрации обращения.





Вадим Виноградов декан факультета права НИУ ВШЭ То есть пенсия рассчитывается именно исходя из даты подачи заявления, а не наступления пенсионного возраста. Поэтому тянуть с ее оформлением не стоит.

"Если же денежные средства не были вовремя получены по вине Социального фонда, то они должны быть выплачены, причем без ограничений по срокам", – подчеркнул специалист.



Что еще нужно знать?

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Заявление в Социальный фонд нужно не для оформления статуса пенсионера, а для обозначения желания получать страховые выплаты. Об этом Москве 24 рассказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации При достижении необходимого возраста человек автоматически приобретает статус пенсионера. При этом он может не просить оформить ему страховые выплаты и продолжать работу. В этом случае он имеет право на получение дополнительных, так называемых премиальных коэффициентов, благодаря которым увеличивается и размер пенсии.

Кроме того, по словам эксперта, перед выходом на заслуженный отдых важно проверить, весь ли стаж был учтен. Сафонов рассказал, что по различным причинам, например из-за банкротства, организации иногда не оцифровывают бумаги, подтверждающие работу гражданина, ее специфику и оплату, и не передают их в Социальный фонд. Из-за этого при расчете пенсии ведомство может не засчитать труд на Севере, в зонах техногенных катастроф или в опасных и вредных условиях.

"В этом случае необходимо найти документы, подтверждающие работу, и отнести их в территориальное управление Социального фонда. Это могут быть трудовые книжки, приказы о назначении и увольнении, договоры с указанием заработной платы. Даже если работодатель не платил взносы, все равно будет начислена пенсия", – подчеркнул специалист.

Заранее узнать об учтенном стаже и индивидуальных пенсионных коэффициентах можно в территориальном управлении Социального фонда. Там же попросить рассчитать уровень пенсионного обеспечения и посмотреть, какая выплата будет назначена. Помимо этого, всем мужчинам с момента наступления 45 лет и женщинам с 40, зарегистрированным на портале "Госуслуги", раз в три года рассылаются уведомления о размерах предполагаемой пенсии по старости.



Степан Жирнов