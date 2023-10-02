Эксперт рассказал россиянам об ошибках при выходе на пенсию

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Многие россияне считают, что выход на заслуженный отдых происходит в автоматическом режиме, однако это не так. Оформление статуса пенсионера является обязанностью самого сотрудника, а не работодателя или Социального фонда. Об этом пишет агентство "Прайм" со ссылкой на декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова.

Он отметил, что подавать необходимые документы на оформление пенсии нужно не раньше, чем за месяц до официального достижения пенсионного возраста.

Подать документы можно лично в отделении Соцфонда или на его сайте, отправив документы по почте, в МФЦ или онлайн на портале Госуслуг, по телефону, а также через работодателя. На рассмотрение документов уходит 10 дней, после чего начинаются начисления.

Если же человек подал заявление о назначении пенсии позже наступления пенсионного возраста по своей вине, то выплачивать деньги начнут с момента регистрации заявления, подчеркнул Виноградов. В связи с этим эксперт посоветовал не тянуть с оформлением статуса пенсионера.

Однако если выплаты не были вовремя получены по вине Соцфонда, то они должны быть выплачены, при этом без ограничений по срокам. В случае если гражданин сознательно отложит оформление пенсии на год или более, то впоследствии она будет назначена в повышенном размере. При этом страховая выплата каждый год увеличивается на соответствующие премиальные коэффициенты, отметил специалист.

Ранее в министерстве труда и социальной защиты РФ сообщили, что после индексации пенсий неработающих пенсионеров на 7,5% в 2024 году их средний размер может составить 23 405 рублей.

До этого правительство России направило на рассмотрение в Госдуму законопроект о назначении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии (или срока дожития) на следующий год.

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