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10 ноября, 13:15

Транспорт

Москвичи стали чаще оставлять свои электромобили на платных парковках города

Москвичи стали чаще оставлять свои электромобили на платных парковках города

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Владельцы электромобилей стали чаще оставлять транспорт на платных парковках Москвы. Об этом сообщили в Дептрансе.

С января 2023 года платными парковками воспользовались 110 тысяч раз, что на 42% больше прошлогоднего показателя. Как отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, для электромобилей бесплатными являются все городские уличные парковки за исключением тех, что со шлагбаумом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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