Москвичи стали чаще оставлять свои электромобили на платных парковках города

Владельцы электромобилей стали чаще оставлять транспорт на платных парковках Москвы. Об этом сообщили в Дептрансе.

С января 2023 года платными парковками воспользовались 110 тысяч раз, что на 42% больше прошлогоднего показателя. Как отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, для электромобилей бесплатными являются все городские уличные парковки за исключением тех, что со шлагбаумом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.