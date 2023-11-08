Минтранс РФ рассмотрит предложение о введении черных списков авиапассажиров

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Минтранс РФ рассмотрит предложение по созданию единых черных списков пассажиров самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра транспорта Игоря Чалика.

"Я такого письма не видел. Hадо рассмотреть детали", – сказал он.

Также Чалик затронул тему санкций Великобритании, отметив, что рестрикции в отношении Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) не окажут влияния на работу гражданских рейсов.

С предложением о введении черных списков выступил "Аэрофлот". В него могут начать включать в том числе за курение и мелкое хулиганство на борту. Для утверждения новых правил потребуется внести соответствующие изменения в Воздушный кодекс и КоАП.

Ранее Великобритания расширила антироссийский список санкций на 29 позиций. Рестрикции были введены в отношении Российского союза промышленников и предпринимателей. Также они затронули УГМК и Российскую национальную перестраховочную компанию, компанию "Красцветмет", золотодобывающую компанию Nord Gold.

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