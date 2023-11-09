Расписание поездов на МЦД-2 временно изменится с 10 по 12 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В ночь с 10 на 11 и с 11 на 12 ноября будет изменено расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.



В период с 22:00 до 06:00 поезда, курсирующие от Нахабина до Подольска и обратно, будут отменены, однако составы из дальнего пригорода продолжат ходить. На всем МЦД-2 будут увеличены интервалы движения до 1 часа, на Курском и Рижском направлениях интервалы будут увеличены до 40 минут. Также будет скорректировано время отправления последних поездов.

На Курском направлении некоторые поезда будут следовать от и до станций Царицыно и Люблино. Некоторые электрички будут двигаться без части остановок.

Изменения в движении необходимы для переустройства контактной сети на участке Щербинка – Подольск. Для проведения работ на участке закроют путь из Москвы. Работы проводятся в ночные часы, когда отмечается низкий пассажиропоток.

Расписание движения пригородных и городских поездов можно узнать в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

Ранее столичный Дептранс уточнял, что расписание движения поездов Савеловского и Белорусского направлений МЦД-1 изменится с 10:00 до 16:00 11–12, 18–19, а также 25–26 ноября. В это время на центральном участке между Савеловским и Белорусским вокзалами интервалы будут увеличены до 1 часа.

На Белорусском направлении отменят часть поездов, а интервалы движения действующих увеличат до 40 минут. Некоторые составы проследуют с измененными остановками.

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