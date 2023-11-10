Снег ожидается в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снег с отрицательной среднесуточной температурой воздуха ожидается на следующей неделе в российской столице. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Он уточнил, что в понедельник и вторник, 13 и 14 ноября, прогнозируются плюсовые температуры и дождь. Однако уже в среду, 15 ноября, в Москву нагрянет похолодание. В этот день ночью столбики термометров опустятся до -1 градуса, а днем температура составит от 0 до 5 градусов. Среда станет последним днем, когда осадки будут в виде дождя, рассказал синоптик.

"С четверга воздушные массы будут приходить с северо-востока, уже ночные температуры – минус 2 – плюс 2, дневные – от минус 1 до плюс 4, и небольшие осадки в виде мокрого снега. В пятницу дневные температуры – от минус 2 до плюс 3, осадки в виде мокрого снега и снега", – добавил Вильфанд.

В следующие выходные в столице ожидается еще большее понижение температуры. Синоптик предположил, что к выходным может произойти установление временного снежного покрова. В целом, продолжил Вильфанд, вторая половина недели станет переходом к более холодному режиму.

По его словам, с 16 ноября среднесуточная температура будет близка к нулевой отметке, а уже к выходным она достигнет отрицательных показателей.

В предстоящие выходные прогнозируется температура выше климатической нормы на 5–6 градусов. Как уточнял замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, в субботу, 11 ноября, будет облачно с прояснениями и без осадков, а в воскресенье, 12 ноября, в столицу вернется атмосферный фронт.

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