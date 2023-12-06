Фильм Сокурова "Александра" получил удостоверение на повторный прокат

Фото: кадр из фильма "Александра"; режиссер – Александр Сокуров; производство – Centre National de la Cinématographie (CNC), Iris Group, Proline Film, Rézo Productions, Российская Федерация Кинематографии

Фильм кинорежиссера и сценариста Александра Сокурова "Александра" получил удостоверение на повторный прокат. Это следует из реестра прокатных удостоверений министерства культуры РФ.

Там указано, что лента выйдет в прокат в авторской редакции 2023 года с возрастной маркировкой 16+.

Ранее Сокуров предполагал, что фильм "Александра" не получит повторное прокатное удостоверение. По его словам, создатели картины давно подали документы на повторное разрешительное удостоверение на этот фильм, однако решения по повторному прокату им не озвучили.

До этого Сокуров получил награду на фестивале в Сербии. Он был удостоен ее за вклад в мировой кинематограф.

Награда "Взгляд на мир: Воислав Вучинич", который получил народный артист РФ, была вручена лауреату из-за рубежа впервые.

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