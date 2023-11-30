Вышел трейлер документального сериала об убийстве Джона Леннона

Видео: youtube.com/Apple TV

Сервис Apple TV+ выложил в Сеть трейлер документального мини-сериала об убийстве Джона Леннона под названием "Джон Леннон: Убийство без суда".

Так, зрители в трех эпизодах смогут узнать детали событий, которые произошли с участником The Beatles. В картине продемонстрируют фотографии и интервью со свидетелями убийства, среди которых был таксист Ричард Питерсон, консьерж Джей Хастингс, который пытался спасти музыканта, и психиатр Наоми Голдстейн, исследовавшая убийцу артиста Марка Чепмена.

Рассказывать подробности убийства Леннона будет канадский актер Кифер Сазерленд. Премьера самого сериала пройдет на стриминге 6 декабря, накануне годовщины смерти исполнителя.

8 декабря 1980 года преступник пять раз выстрелил в спину культовому музыканту, когда тот вместе с женой возвращался из звукозаписывающей студии Hit Factory. Убийца признался, что перед преступлением испытывал колебания и даже молился.

Убийцу Леннона признали вменяемым и приговорили к пожизненному заключению с правом подачи прошения об условно-досрочном освобождении через 20 лет.



Вопрос о досрочном освобождении Чепмена поднимался в августе 2018 года, но ему отказали. Последний отказ Чепмен получил во время слушания в 2022 году. В следующий раз заседание комиссии по его делу состоится в феврале 2024 года.

