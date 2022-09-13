Убийце Джона Леннона отказали в досрочном освобождении в 12-й раз

Фото: АР/New York State Department of Corrections

Прошение об условно-досрочном освобождении, поданное Марком Чепменом в 1980 году, по делу об убийстве участника британской рок-группы The Beatles ("Битлз") Джона Леннона отклонили в 12-й раз, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.

По информации телеканала, осужденный предстал перед комиссией по УДО в конце августа.

11-й отказ Чепмен получил во время слушания в 2020 году. В следующий раз заседание комиссии по его делу состоится в феврале 2024 года.

До этого вопрос о досрочном освобождении Чепмена поднимался в августе 2018 года.

8 декабря 1980 года преступник пять раз выстрелил в спину культовому музыканту Джону Леннону, когда тот вместе с женой возвращался из звукозаписывающей студии Hit Factory. Убийца признался, что перед преступлением испытывал колебания и даже молился.

Убийцу Леннона признали вменяемым и приговорили к пожизненному заключению с правом подачи прошения об условно-досрочном освобождении через 20 лет.