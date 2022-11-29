Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Российский кинорежиссер и сценарист Александр Сокуров получил награду на фестивале в Сербии. Он был удостоен ее за вклад в мировой кинематограф, передает агентство Tanjug.

Уточняется, что награда "Взгляд на мир: Воислав Вучинич", который получил народный артист РФ, была вручена лауреату из-за рубежа впервые.

На фестивале также был представлен новый проект Сокурова. Режиссеру удалось создать экспериментальный анимационный мультфильм с использованием технологии deepfake. В ленте рассказывается о беседах Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини, Иосифа Сталина и Уинстона Черчилля в чистилище.

Отмечается, что кадры получилось отснять с использованием архивных записей и искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что Чулпан Хаматову признали актрисой года в Латвии. Она была удостоена приза театральной премии "Ночь лицедеев".

Артистку наградили за роль в постановке Post Scriptum в Новом рижском театре. В моноспектакле Хаматова сыграла сразу несколько героев – священника, насильника, педагога, девочку и автора.



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