Вдова режиссера "Иронии судьбы" назвала глупостью пародию на фильм с Бузовой и Киркоровым

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Вдова создателя знаменитой советской картины "Ирония судьбы, или С легким паром!" Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина заявила, что не хочет ни видеть, ни слышать новую пародию на фильм, где главные роли исполнили российские звезды шоу-бизнеса Ольга Бузова и Филипп Киркоров.

По ее словам, она не будет реагировать на подобное творчество – "много чести". Абайдуллина считает, что пародия является несусветной глупостью.

Многие оценщики также не одобрили подобный проект от телеканала ТНТ. По мнению продюсера и телеведущего Михаила Ширвиндта, чей отец сыграл в оригинальной ленте, пародия является пошлостью и безобразием.

В свою очередь, актриса Мария Шукшина заявила, что ремейк представляет собой факт отсутствия идей в шоу-бизнесе. А "неудержимым извращением" проект назвала певица Вика Цыганова, с чем согласны многие пользователи соцсетей, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Однако советский и российский актер Александр Ширвиндт отметил, что фильм в виде пародии может стать очень остроумным и талантливым проектом.

Ранее кинокритик Николай Никулин заявил, что россияне любят смотреть старое кино из-за его хорошего качества. Так он прокомментировал предстоящий выход на экраны отреставрированной версии фильма "Вокзал для двоих" Рязанова.

Он отметил, что из-за отсутствия в кинотеатрах иностранных картин возник определенный спрос, хотя он и не настолько большой.

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