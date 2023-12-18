"Тайны нашей эстрады": как в СССР песню превращали в клип

Первые киноклипы удивляли зрителей: нарисованные герои пели, кадры сменяли друг друга, певец "раздваивался". Но при создании телевизионных клипов пришлось столкнуться с такими проблемами, о которых кинорежиссеры даже не подозревали.

Авторство какого киноклипа до сих пор вызывает споры? Что режиссеры заставили делать Елену Камбурову во время съемок ее песен? И почему фильм-концерт "Монолог" выходил в телеэфир только в виде отдельных клипов? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".