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27 ноября, 12:00

Культура

"Тайны кино": "Волга-Волга", "Полосатый рейс", "Пираты XX века"

"Тайны кино": "Волга-Волга", "Полосатый рейс", "Пираты XX века"

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В теплый летний день 1960 года ленинградцы наблюдали необычную картину – на пароход "Железняк" загружали клетки с тиграми. Размещение животных на корабле было согласовано на самом высоком уровне – хищникам предстояло привыкнуть к водной стихии и освоить азы актерского мастерства для съемок в картине "Полосатый рейс" – и это была лишь одна из множества сложностей, с которыми столкнулись создатели фильма, который снимался на борту корабля.

Как император Эфиопии помог появиться картине "Полосатый рейс"? Кто из голливудских актеров придумал название "Волга-Волга"? Где Борис Дуров подсмотрел сюжет первого советского боевика "Пираты XX века"? И какие трудности возникали у кинематографистов, снимавших киноленты на борту кораблей?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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