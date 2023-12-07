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07 декабря, 17:00

Культура

"Сити": новогодняя комедия "Елки-10" вышла в прокат в РФ

"Сити": новогодняя комедия "Елки-10" вышла в прокат в РФ

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Команда "Сити" сделала подборку фильмов, которые можно посмотреть в столичных кинотеатрах в декабре. В прокате – новогодняя комедия "Елки-10". В этом году главными героями киноленты стали пенсионер из Питера, начинающая блогерша из Тюмени, пара с проблемами в отношениях из Татарстана и геймерша из Нижнего Новгорода.

Также в прокате – китайская фантастическая комедия "Лунный человек", российская драма "Лунатики", британский мультфильм "Кентервильское приведение" и японский мультфильм "Мальчик и птица". Подробнее – в программе "Сити".

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