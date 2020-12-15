"Киноулица": Татьяна Веденеева

В формате уличных посиделок ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с актрисой Татьяной Веденеевой комедию "Здравствуйте, я ваша тетя!" и те улицы Москвы, на которых снимался этот фильм: Большая Никитская, усадьба Кускова, улица Академика Королева.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснит, почему именно эти улицы выбрал режиссер, чтобы воссоздать Англию, чем знамениты эти места и как они изменились. Подробнее – в программе "Киноулица".