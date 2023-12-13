"Тайны кино": Ефим Копелян

Ефим Копелян играл в кино разные роли – от интеллигентов до бандитов. Актер был настолько популярен, что зрители его не просто любили – они его обожали. Сам же Ефим Захарович относился к себе с большой иронией: слово "кинозвезда" ему не нравилось.

Почему молодому Ефиму Копеляну не предлагали больших ролей в кино? Как атаман Бурнаш из истории про неуловимых мстителей перевернул судьбу артиста? Кто дал Копеляну кличку "Ефим Закадрович"? И как скромный актер эпизода сумел добиться невероятной популярности и заслужить звание "советского Жана Габена"? Об этом – в программе "Тайны кино".